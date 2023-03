Salvini, “Ponte sullo Stretto opera che duri nei secoli”, Ferrandelli replica, “Prima strade e autostrade”

Redazione di

17/03/2023

“Facciamo un’opera che stia in piedi e che duri nei secoli”. Con queste parole il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha commentato la notizia di ieri dell’ok arrivato nel Consiglio dei Ministri di ieri al decreto per il Ponte sullo stretto di Messina. Parole che stanno scatenando la reazione di vari esponenti politici.

“Senza strade interne, il ponte è solo mancetta”

Non si fa attendere infatti la risposta all’intervista radiofonica a Radio Anch’io su Radio 1 del Ministro delle Infrastrutture Salvini sul ponte sullo stretto. Secondo Salvini, entro il 2024 partiranno i lavori per l’infrastruttura siciliana più dibattuta di sempre. “Al Ministro Salvini chiedo apertamente: entro il 2024 vogliamo chiusi i cantieri autostradali e ferroviari siciliani. Questo è quello che tutti i siciliani, prima ancora di parlare di ponte sullo stretto, vogliamo e di cui abbiamo bisogno.” – afferma Fabrizio Ferrandelli della segreteria nazionale di Azione, che continua: “Senza infrastrutture interne, strade e autostrade per cominciare, il ponte diviene solo una mancetta, inutile. Serve terminare i cantieri fermi da anni. È su questo che vogliamo risposte da parte del Ministro delle infrastrutture”, conclude Ferrandelli.

Il problema della sismicità nello Stretto

Salvini nel corso dell’intervista radiofonica ha anche parlato del rischio sismico che insiste nell’area dello Stretto. Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto “la sismicità c’è in Italia come in Turchia e in Giappone e ci sono ponti in Turchia e Giappone”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. “Il ponte fu validato e progettato da società italiane, spagnole, giapponesi e americane e quindi più alta è una struttura, più resiste alla sismicità, non esiste nessun problema di maree, di vento, di sismicità”, ha aggiunto Salvini. “Facciamo un’opera che stia in piedi e che duri nei secoli”, ha sottolineato il ministro. Il ponte sullo stretto di Messina ha ricevuto l’ok ieri con un decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri.