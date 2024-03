Manifestazione il 21 marzo

La segretaria del Pd, Elly Schlein, sarà a Messina venerdì prossimo, 21 marzo, alle 12 “per esprimere un chiaro rifiuto nei confronti del progetto del Ponte di Salvini”. Seguirà un momento di confronto con cittadini e la stampa. L’appuntamento è in via Circuito Torre Faro, 135.

Ponte sullo Stretto e polemiche

“La levata di scudi della sinistra contro il Ponte di Messina è l’emblema di quel fronte del n’ ideologico alle grandi opere che per troppi anni ha paralizzato il Paese, impedendone la crescita e lo sviluppo. Il mio governo è determinato a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica: siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l’opera. La Sicilia e l’Italia tutta non hanno più tempo da perdere”. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il governatore della Sicilia, Renato Schifani.

Il sì ai lavori

Il consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, presieduto dall’ingegner Giuseppe Recchi, ha approvato, su presentazione dell’amministratore delegato Pietro Ciucci, la relazione del progettista di aggiornamento al progetto definitivo del 2011 relativo al Ponte sullo stretto di Messina, e l’ulteriore documentazione progettuale finalizzata al riavvio della realizzazione dell’opera, come previsto dalla Legge.

La Relazione del progettista è stata predisposta ai sensi del Decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 dal contraente generale Eurolink, guidato dal Gruppo Webuild. L’approvazione della Relazione è il risultato di un articolato sistema di verifiche posto in essere dalla Stretto di Messina che, oltre alla direzione tecnica della società, ha coinvolto la Parsons Transportation Group in qualità di project management consultant e un expert panel quale organo a supporto per le attività tecnico-specialistiche di alta sorveglianza, composto da quattro massimi rappresentanti nelle discipline di aerodinamica-aeroelastica, sismica, geotecnica e ambiente.

La Società, come previsto dal citato decreto-legge, ha inoltre acquisito dal comitato scientifico il parere favorevole con raccomandazioni sulla Relazione. Il comitato scientifico è un organo autonomo e indipendente istituito dalla Legge 1158/1971, composto da nove esperti nominati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con la Regione Calabria e la Regione Siciliana.