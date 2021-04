“Il Ponte sullo Stretto vale 100mila occupati”, così Bartolozzi (FI)

L’appello del medico del reparto Covid19, “State a casa a Pasqua o sarà boom di contagi”

Lottare ogni giorno in prima linea contro il Covid19, con fermezza e determinazione. Una scelta professionale ma anche di vita, quella della 34enne D.C, medico specializzando in Medicina Interna in servizio al reparto Covid19 del Policlinico di Messina. Oggi vi raccontiamo la sua storia....