Il Ponte sullo Stretto non è un’opera ‘morta’ ma ci sono le condizioni per poterlo fare. Dopo che il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone si è sbilanciato in questo senso in una intervista a Resto al Sud e a BlogSicilia arrivano notizie positive da parte dell’apposita commissione.

Buone notizie dalla Commissione

A confermarlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone “Le ultime notizie che giungono da Roma ci danno ragione. La Commissione di esperti, istituita dall’ex ministro De Micheli, conferma quello che sosteniamo da sempre, cioè la bontà del progetto già esistente del Ponte sullo Stretto come unica strada per scrivere una nuova storia di Sicilia e Sud Italia. Per altro verso, l’ipotesi alternativa di Italferr del ponte a tre campate, ancorché valida e ritenuta fattibile, sarebbe però tutta ancora da impostare. Ecco perché dobbiamo partire subito dal progetto di Eurolink che WeBuild, assieme a Sicilia e Calabria, si è detta pronta a realizzare da subito. Un progetto chiavi in mano, già munito dei necessari pareri e relative autorizzazioni. Il governo Musumeci chiede che non si perda più tempo, facendo anche appello alla chiara maggioranza pro-Ponte presente in Parlamento. Oggi ci sono tutte le condizioni per passare dalle parole ai fatti”.

Il Ministro riferisca in Parlamento

Ma da Forza Italia continuano le pressioni e si ha fretta di coinvolgere il Parlamento”Vista l’importanza strategica dell’opera attesa da decenni è fondamentale che il Ministro Giovannini riferisca in Parlamento sugli esiti della commissione ministeriale che ha ultimato di valutare tutti i progetti per il collegamento stabile con la Sicilia così da mettere una parola definitiva su alcuni progetti come il tunnel che non hanno riscontrato esito positivo. Si tratta di un’opera da realizzare immediatamente con un progetto chiaro che è costato centinaia di milioni di euro e decenni di studi. Ora bisogna solo passare alla sua realizzazione per fare ripartire il Sud. È inutile perdere altro tempo, in parlamento ci sono le condizioni ed i numeri per dare l’ok definitivo” incalza il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Salute, Marco Siclari.

Posizione ideologiche da superare

“Il ponte sullo Stretto non è un’opera faraonica destinata a collegare il vuoto con il vuoto – dice Pietro Busetta, coordinatore per la provincia di Palermo di Unità siciliana-Le Api rispondendo, invece, alle polemiche dei politici no ponte – Il vuoto è quello proprio di chi, non solo rimane ancorato a posizioni ideologiche superate, ma non sa neppure che anche il governo nazionale ha finalmente preso atto della necessità di realizzarlo”.

Busetta attacca la senatrice De Petris di Leu che ha definito il Ponte ‘Un’opera inutile per collegare il nulla con il nulla’: “Chieda scusa agli abitanti due Regioni come la Calabria e la Sicilia, che hanno un patrimonio di storia e cultura lungo secoli e insieme raggiungono i 7 milioni di abitanti, tanto che, se fossero uno stato, sarebbero tra i primi dieci Paesi d’Europa. E, già che c’è, si informi meglio sul Ponte. Scoprirà un’opera fondamentale per il Paese, che potrebbe realizzare quella piattaforma logistica del Mediterraneo, per adesso solo una pia illusione” conclude Busetta