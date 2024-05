Una folta delegazione della Cgil Sicilia partecipa oggi a Villa San Giovanni alla manifestazione “No Ponte“. “Alla Sicilia e alla Calabria – dice una nota – servono infrastrutture fondamentali come ferrovie, strade, autostrade. Ma anche investimenti su sanità, istruzione e su politiche di sviluppo. Si investa su questo. Diciamo No al grande inganno”.

I dubbi sul progetto Ponte

Nuovi dubbi sul progetto del Ponte sullo Stretto continua. Questa volta il problema sembrano essere le navi da crociera. Lo dice il presidente di Federlogistica Luigi Merlo, secondo cui il ponte è troppo basso per le navi da crociera e i container. “Ce ne sono di alte più di 68 metri: per come è progettato adesso, non ci passano”, dice in un’intervista a Repubblica. Merlo chiarisce che la sua non è una posizione pregiudizialmente contraria all’opera, “ma se si fa, è necessario tenere conto di tutte le variabili”, aggiunge. Secondo il presidente di Federlogistica, il Ponte essendo a campata unica ha una struttura curvilinea, che creerebbe un problema di manovrabilità. Infatti i 65 metri di massima altezza, l’opera li raggiungerebbe solo nella parte più alta, perché verso le due sponde il cosiddetto “franco navigabile” si riduce.

La risposta di Ciucci: “Problemi che non esistono”

“Il franco navigabile del ponte sullo Stretto di Messina è di 72 metri per una larghezza di 600 metri e si riduce a 65 metri, solo in presenza di condizioni eccezionali di traffico pesante stradale e ferroviario. Questi parametri sono in linea con i ponti esistenti sulle grandi vie di navigazione internazionali, in coerenza con le procedure stabilite dalle norme Imo (International Maritime Organization)”. Lo ha detto all’ANSA l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, dopo che il presidente di Federlogistica, Luigi Merlo, ha ribadito oggi, lo aveva già detto a febbraio scorso, che 65 metri di altezza sono troppo pochi per le grandi navi.