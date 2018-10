Studenti sorridenti in gita scolastica su un pullman che sta percorrendo i tornanti lungo la provinciale 16, All’improvviso, per motivi ancora da accertare, il messo finisce fuori strada e si incastra, letteralmente fra la vegetazione in una anomala posizione in salita

E’ accaduto a Forza D’Agrò nel Messinese. Ci sono volute cinque ore per liberare il mezzo. L’odissea si è conclusa solo in serata dopo che l’incidente era avvenuto poco prima delle 15. Il pullman con all’interno studenti e accompagnatori è rimasto incastrato nel penultimo tornante che conduce a Forza d’Agrò. Fatti scendere i passeggeri, l’autista ha fatto il possibile per disincastrare il mezzo, senza però riuscirvi. A quel punto non gli è rimasto altro da fare che chiamare i soccorsi, mentre la strada, l’unica che conduce nel centro collinare jonico, la Provinciale 16, è rimasta di fatto bloccata.

LEGGI DI PIU’ SU TEMPOSTRETTO

Sul luogo sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, ma anche i loro tentativi sono andati a vuoto ed è stato necessario attendere l’arrivo di una gru. tanta paura e molti disagi ma nessun ferito