La polizia ha arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Massimo Cuttone, 24 anni, Antonino Munafò, 25, e Gabriele Alfano, 24, per rapina. Hanno messo a segno quattro rapine a distanza di mezz’ora l’una dell’altra nella stessa giornata.

Uno dei tre entrava negli esercizi commerciali minacciava gli esercenti con una pistola e fuggiva con l’auto dove lo aspettavano i complici. Due colpi non sono andati a buon fine per semplice casualità, lo svenimento della cassiera, in un caso, la prontezza di alcuni commessi, in un altro.

I poliziotti hanno individuato a distanza di 4 giorni la loro auto e e sono risaliti al proprietario, già sospettato insieme agli altri autori delle rapine. Quest’ ultimo messo alle strette ha raccontato tutto.