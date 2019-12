Intervento della polizia

La polizia ha sequestrato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) diversi quintali di prodotti non idonei al consumo.

I poliziotti hanno trovato gli alimenti a bordo di due mezzi, durante dei controlli.

In un camion di una società di distribuzione all’ingrosso, c’erano formaggi in cattivo stato di conservazione destinati ad attività commerciali di distribuzione al dettaglio. Gli alimenti trasportati viaggiavano ad una temperatura pari al doppio di quella prevista per la tipologia di prodotto.

Conducente e titolare della ditta sono stati denunciati per detenzione, ai fini dell’immissione in commercio, di alimenti pericolosi per la salute pubblica. Sequestrato inoltre il veicolo perché non in regola. Sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro. Nell’altro mezzo c’erano 17.000 chilogrammi di succo d’uva in 70 fusti.

Dai controlli effettuati è emerso che molte delle etichette di origine del prodotto non risultavano corrispondenti al carico trasportato e non ne attestavano la provenienza, inoltre la data di scadenza era andata ben oltre il periodo previsto per l’utilizzo e la consumazione.

Nei confronti della società sono state fatte sanzioni per oltre 1500 euro.