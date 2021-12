All’Irib Cnr di Messina il primo in Italia che utilizzerà app innovative e dispositivi smart di tele-assistenza, per permettere ai ragazzi con condizione autistica un ausilio all’interazione sociale sul posto di lavoro e in altre situazioni quotidiane. Il progetto Interpares prevede anche percorsi di apprendimento innovativi grazie a social robot di ultima generazione.

App e tecnologia in aiuto

Il progetto sarà presentato durante una conferenza stampa il 17 dicembre nella sede dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (Irib) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Mortelle a Messina. Lo scopo è supportare, per la prima volta in Italia, i ragazzi con condizione autistica, attraverso l’ausilio di dispositivi smart di tele-assistenza basati su tecnologie Internet of Things. Tutti i giovani infatti, avranno tablet e smartphone, dotati di app per realtà aumentata e virtuale, ideata e programmata dall’Irib Cnr di Messina, che li aiuterà a riconoscere oggetti e situazioni e a interagire di conseguenza.

Inclusione e potenziamento delle competenze

Si tratta di un nuova frontiera per il sostegno e l’inclusione sociale, sia sul posto di lavoro, visto che sono previste anche convenzioni per apprendistato lavorativo, sia in altre situazioni quotidiane. Inoltre, inseriti percorsi di apprendimento innovativi con social robot e giochi per fini educativi di ultima generazione, per la valutazione e il potenziamento di competenze in sette macro-aree: cognizione, comportamento, comunicazione, emozione, relazione, adattabilità ed empowerment della famiglia.

I nuovi approcci

Il progetto svilupperà nuove metodologie di ricerca e approcci terapeutici per il benessere dei giovani con intelligenza speciale, delle loro famiglie e per un sostegno agli operatori coinvolti. Tutto questo sarà implementato anche grazie a psicologi, ingegneri, operatori e informatici del Cnr e alle associazioni partner del progetto. Durante l’incontro saranno illustrati, anche con dimostrazioni dal vivo, percorsi innovativi di supporto alla comunicazione e alla didattica, basati su tecnologie di tele-abilitazione e laboratori manuali dedicati.