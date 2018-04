l'uomo è stato rintracciato

E’ stato individuato e fermato in poche ore l’autore della rapina messa a segno ai danni di un anziano a Taormina.

Il malvivente è riuscito ad introdursi in casa della vittima mandando in frantumi il vetro di una finestra e, minacciandolo, si è fatto consegnare la somma di 4.000 euro, per poi darsi alla fuga.

Le indagini lampo dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Taormina hanno consentito il fermo del responsabile.