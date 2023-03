segnalazione all'Asp

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del Nas di Catania, hanno effettuato un controllo ad una Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale) con la finalità di verificare la corretta erogazione dei servizi sanitari a tutela del benessere degli anziani e dei disabili ospitati. Accertate carenze igienico sanitarie e denunciata la legale responsabile.

Denunciata la titolare della Rsa

I militari hanno accertato violazioni igienico sanitarie, tra cui infiltrazioni di acqua meteorica, varie crepe sulle pareti e mancanza di pannelli nel contro soffitto, condizioni che pregiudicavano gli aspetti igienico-sanitari della struttura. Per tale motivo, la responsabile della struttura sanitaria è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, per violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La segnalazione all’Asp

I Carabinieri informeranno la locale Autorità Sanitaria che provvederà a impartire le prescrizioni temporali, finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.

Sporcizia e degrado nel panificio, scattano sanzioni per il titolare

Panificio con gravi carenze igieniche, con sporcizia diffusa nei pavimenti, sulle pareti e persino all’interno degli armadi frigo. A scoprirlo i Nas nel Catanese nel contesto di varie attività ispettive, per il titolare pesanti sanzioni.

I controlli

Intervento dei carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania in collaborazione con i colleghi del Nas, il nucleo antisofisticazione a sanità. Ad essere stati messi una campo una serie di controlli ad alcune attività commerciali. Tutti finalizzati, quindi, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore alimentare.

Sporco diffuso

Nell’ambito dell’attività ispettiva effettuata, i carabinieri hanno puntato inoltre la loro attenzione su un panificio. Al suo interno accertate gravi carenze igienico sanitarie. Accertate le pessime condizioni igieniche e la presenza di sporcizia diffusa nel panificio, accumulata nel tempo. Segni di sporcizia sul pavimento, sotto le attrezzature e sotto le pedane di rialzo nel laboratorio di produzione.

Frigo sporcaccione

Nel proseguo dell’ispezione i militari dell’Arma hanno anche appurato che le griglie degli armadi frigo necessitavano di pulizia. Le guarnizioni in gomma andavano sostituite mentre il soffitto e le pareti necessitavano di essere tinteggiate. Quindi nei confronti del titolare del panificio, un 42enne Catanese, scattata una sanzione amministrativa dell’importo di 1.000 euro. Nel contempo effettuata una segnalazione all’Asp per i provvedimenti di competenza