È accaduto a Santo Stefano di Camastra

Accade anche questo: sale a bordo dell’auto della polizia municipale in sosta per servizio a corso Vittorio Emanuele, mette in moto e parte per farsi un giro per Santo Stefano. L’uomo è stato denunciato. È accaduto due giorni fa, giovedì 18 agosto, quando un ragazzo che passeggiava per il corso principale ha notato la vettura dei vigili urbani con le chiavi attaccate al quadro. A quel punto, con i vigili impegnati per servizio, è salito sull’auto d’ordinanza e si è fatto un giro lungo il paese.

L’unica agente in servizio in quel turno era appena entrata in un bar per rifocillarsi dopo aver completato un servizio stradale sotto il sole cocente, lasciando nelle prossimità del locale l’auto incustodita.

Il giovane, che tra le altre cose svolge servizio civile al Comune stefanese, ha così dato un’occhiata in giro decidendo di farsi un giro sull’auto d’ordinanza della municipale.

Chissà quale sia stata la reazione dell’agente che uscendo dal bar non ha più trovato l’auto di servizio. Tuttavia, dopo pochi minuti – interminabili per la vigilessa in servizio che non riusciva a darsi pace – l’uomo è ricomparso a bordo della Fiat Punto. E, come se nulla fosse accaduto, ha accostato, è sceso dall’auto provando ad allontanarsi senza alcuna spiegazione. Non è dato sapere se l’uomo sia stato sottoposto all’alcol test. Il comandante dei vigili urbani, dal canto suo, non appena riceverà il rapporto della vigilessa che utilizzava la vettura, protagonista dell’insolita passeggiata, trasmetterà il carteggio all’autorità giudiziaria.

L’uomo ovviamente è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Chissà cosa dirà al giudice.

Nel Palermitano, ercorre autostrada contromano, denunce, sequestro e multe

Contromano in autostrada per evitare di essere fermato dalla polizia dopo un accesso con lo scooter dove non gli era consentito, proprio in autostrada.

Scooter e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda Sh in autostrada.

Il motociclista non appena ha visto la pattuglia della stradale preoccupato per un controllo ha fatto inversione e ha percorso alcuni chilometri contromano lungo la Palermo Mazara del Vallo da Mondello a Isola delle Femmine. Ha percorso contromano le due gallerie tra Isola e Capaci.

Poi è uscito dallo svincolo di Tommaso Natale. In via Nicoletti gli agenti di polizia avevano bloccato il passaggio. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sono scattate tutte le sanzioni.

A bordo con il giovane c’era una ragazza che è scoppiata in lacrime non appena il motociclista è stato fermato.