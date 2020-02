Ora si trovano in carcere

I Carabinieri di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nei confronti di due uomini catanesi, accusati del reato di furto in abitazione aggravato, in concorso. La richiesta dei fermi è stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta di Giuffrida Ivan, 45enne, e Alessandria Rosario Maurizio, 50enne.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore Matteo De Micheli, hanno permesso di ricostruire e di identificare i responsabili di un furto in abitazione avvenuto nella mattinata del 4 dicembre 2019 ai danni di un’anziana milazzese, 82 enne che quella mattina nel rincasare scoprì di essere stata derubata di un personal computer, e dei suoi gioielli, collane, orecchini, anelli, orologi, dal valore complessivo di 20 mila euro.

Fondamentale è stata la testimonianza dell’anziana che ha ricordato il volto delle persona che aveva incontrato nella strada di casa mentre usciva. I militari hanno studiato le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona e dopo aver individuato due soggetti che in quella mattinata ciclicamente ripercorrevano la stessa strada, sono riusciti a risalirne all’identità. I due sono stati portati in carcere.