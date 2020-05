nel territorio di Pace del Mela

I Carabinieri di Milazzo hanno arrestato due uomini, il 48enne F.D. ed il 45enne A.R., ritenuti responsabili di tentato furto aggravato nel territorio di Pace del Mela. I militari hanno sorpreso i due uomini mentre erano intenti a rubare del materiale edile da un casolare abbandonato in una proprietà privata, utilizzando una piccozza ed altri arnesi.

Il materiale era già stato caricato in un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Tutto il materiale è stato restituito ai legittimi proprietari. I due sono stati arrestati e sanzionati per l’inosservanza delle disposizioni volte a limitare il contagio del Covid-19.

Nel corso del fine settimana, inoltre, i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno denunciato un 26 enne, un 42 enne e un 17 enne per porto ingiustificato di armi in quanto tutti trovati in possesso di un coltello a serramanico. Un 42 enne è stato deferito in stato di libertà per guida senza patente. Un 49 enne che è stato deferito per violazione colposa dei doveri inerenti la custodia delle cose sottoposte a sequestro amministrativo in quanto sorpreso alla guida di un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo e s persone che sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze psicotrope, poiché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti, detenute per uso personale, con il sequestro complessivo di 20 grammi di “marijuana”.