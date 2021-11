Al vaglio i motivi che hanno scatenato il rogo

Un anziano disabile di 69 anni ha perso la vita nell’incendio della sua abitazione a San Piero Patti, nel messinese. Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che potrebbe essere state scatenate dal cattivo funzionamento di una stufa.

Le indagini

Indagano i carabinieri che per il momento stanno vagliando tutte le ipotesi. L’incendio è scoppiato ieri sera intorno alle 23.30, una densa coltre di fumo che ha allarmato i residenti delle abitazioni vicine. Sembra che l’uomo, costretto su una sedia a rotelle, abitasse da solo e non sarebbe riuscito a mettersi in salvo dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.