indagano i carabinieri

Incendio in un appartamento a Gagliano Castelferrato (in provincia di Enna)

Un avvocato di 70 anni è morto carbonizzato

Le fiamme non gli hanno dato scampo

Prima che si sviluppasse il rogo c’era stata una esplosione dovuta ad una fuga di gas

I vigili del fuoco hanno trovato l’uomo già morto

Sulla vicenda indagano i carabinieri

Tragedia nell’Ennese ed esattamente a Gagliano Castelferrato. Un avvocato sessantenne in pensione è morto carbonizzato nella sua abitazione in fiamme.

L’uomo trovato morto dai vigili del fuoco

L’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti stamattina, intorno alle 7,30 quando nell’appartamento è divampato il rogo.

Prima una esplosione dovuta ad una fuga di gas

Prima c’è stata un’esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, e subito dopo le fiamme sono divampate all’ultimo piano di una palazzina occupata soltanto dall’uomo, che viveva da solo.

Indagano i carabinieri

Quando i vigili del fuoco, domate le fiamme, sono entrati in casa, hanno trovato il corpo carbonizzato. Indagano i carabinieri.

Una vicenda analoga a Monreale qualche mese fa

Una tragedia analoga è accaduta a Monreale nel gennaio scorso, dove una donna è morta a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno del suo appartamento. La donna, 91 anni, Giuseppa Balistreri, si sarebbe accorta troppo tardi delle fiamme che sarebbero partite da una stufa forse andata in corto circuito. In pochi minuti la stanza è stata avvolta dal rogo che non le ha dato scampo. Il figlio, che abita in un appartamento del piano superiore, ha tentato di salvarla e di allontanarla dalla casa in fiamme senza però riuscirci. Sul posto i Vigili del Fuoco di Palermo e il 118 che ha solo potuto constatare il decesso. Sono arrivati anche i Carabinieri di Monreale e il medico legale. Scene di dolore davanti alla casa di via Baronio Manfredi dove sono arrivati anche diversi parenti della donna morta in circostanze così drammatiche.