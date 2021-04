Incendio in appartamento Messina, un intossicato

19/04/2021

Ancora da chiarire origini del fuoco Polizia e vigili urbani sul posto per gestione viabilità Una persona è rimasta intossicata nell’incendio di un’appartamento in via Carbonara, in località Tremestieri, a Messina. ed è stata trasportata dagli operatori del 118 al pronto soccorso Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento le fiamme grazie all’intervento di diverse autobotti, autoscala, di un’autovettura per trasporto bombole aria compressa e con pick-up con modulo attrezzato per il tipo di soccorso tecnico urgente. Il rogo si è sviluppato per cause ancora da accertare. Sul posto è arrivato anche il funzionario dei vigili del fuoco per coordinare le operazioni di soccorso. Nella zona interessata dall’incendio sono presenti anche polizia e vigili urbani per la gestione della viabilità e l’ordine. Un precedente simile a Palermo Il nove marzo scorso un altro incendio era divampato in un appartamento allo Sperone di Palermo creando grande allarme ed apprensione e causando l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco. Il rogo, in quella occasione, è divampato in vicolo Sperone 1. Il fumo era visibile da diverse zone della città creando il conseguente allarme. Ma anche a Siracusa si era rischiata la tragedia A febbraio un altro episodio aveva causato un incendio nella cucina di una abitazione nella zona di viale Tunisi, a Siracusa. Una vicenda che ha rischiato di trasformare la domenica in tragedia per una famiglia. E’ accaduto nelle prime ore del mattino ma, per fortuna, non ci sono state conseguenze fisiche per la donna, protagonista di un incidente domestico, per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa. L’incidente Secondo quanto ricostruito dai pompieri, la donna avrebbe dimenticato la pentola sul fuoco e nel volgere di pochi minuti si è originato un incendio, che ha coinvolto la cappa della cucina. I pompieri, avvertiti da alcune richieste di soccorso, hanno messo in sicurezza la casa, ma nel corso della giornata saranno compiuti altri approfondimenti per verificare lo stato dell’appartamento.

