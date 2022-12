Sospesa un’impresa edile e denunciato il titolare per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito dei Controlli dei Carabinieri di Messina ai cantieri. All’uomo sono state inflitte dai militari che controllano i cantieri in tutta la provincia peloritana sanzioni pecuniarie per oltre 23 mila euro. I controlli, inoltre, dice una nota dell’Arma, sono destinati a continuare anche nei prossimi giorni.

Denunciato il titolare di una impresa edile

Nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra (ME), e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno denunciato penalmente il titolare di un cantiere edile nel comune di Acquedolci (ME) per violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Le irregolarità accertate dai militari

I Carabinieri hanno accertato diverse irregolarità, tra cui la realizzazione di ponteggi non idonei, la mancata installazione di misure di sicurezza e il mancato rispetto della viabilità di cantiere per la presenza di cavi elettrici per terra, con il conseguente rischio per l’incolumità dei lavoratori. A carico del responsabile della ditta sono state erogate ammende e sanzioni amministrative per complessivi 23 mila euro, con la contestuale sospensione dell’attività dell’impresa.

Controlli anche nei prossimi giorni

La verifica svolta rientra nella campagna dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel settore edile che proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare nell’importante azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono in serio pericolo la loro sicurezza.