Era ricoverato a Palermo, è la seconda vittima dell'impatto

È morto nell’ospedale Villa Sofia di Palermo il 27enne Bartolo Giardina, l’autista della Renault Clio che il 24 ottobre scorso, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un albero a Lipari, nelle isole Eolie.

L’altra vittima

Nell’incidente perse la vita pure la 29enne Desirèe Villani. Nell’impatto, contro un albero secolare in contrada Quattropani, che si verificò alle 5 del mattino, rimasero lievemente un isolano e un ucraino, mentre rimase illesa una ragazza. Sulle cause dell’incidente è pendente un’inchiesta aperta dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 5,30 del mattino. La vittima era bordo di una Renault Clio con altre quattro persone, due ragazze e due ragazzi, che per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata contro un albero gigante di pino. L’auto è rimasta incastrata fra l’albero ed un rudere di una vecchia costruzione. L’allarme sull’accaduto è stato lanciato dai passanti che non hanno assistito allo scontro ma hanno visto l’auto contro l’albero con persone incastrate all’interno ed hanno chiamato i soccorsi.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Sono stati i vigili del fuoco a estrarre i corpi dei cinque giovani e ad accertare la morte della 26enne che era seduta nella parte posteriore dell’auto. Il guidatore era ferito gravemente e oggi è deceduto. Meno gravi le condizioni degli altri tre giovani che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale.

Indagini affidate ai carabinieri

Le indagini sull’accaduto per risalire a tutte le fasi che hanno portato alla tragedia sono affidate ai Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sulle cause dell’incidente; l’auto, una Renault Clio, è stata sequestrata e un fascicolo è stato inviato all’autorità giudiziaria di Barcellona pozzo di Gotto.