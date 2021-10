Tragedia della strada prima dell’alba sull’isola di Lipari. Grave il bilancio di un incidente che sembra aver coinvolto una sola autovettura andata a cozzare contro un albero secolare in contrada Quattropani.

Una giovane donna di 26 anni morta, 4 giovani che erano con lei feriti

Una donna di 26 anni è morta e altri quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stamane a Lipari, nel rettilineo di Castellaro. I feriti sono due uomini e due donne fra cui il conducente dell’auto

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 5,30 del mattino. La vittima era bordo di una Renault Clio con altre quattro persone, due ragazze e due ragazzi, che per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata contro un albero gigante di pino. L’auto è rimasta incastrata fra l’albero ed un rudere di una vecchia costruzione. L’allarme sull’accaduto è stato lanciato dai passanti che non hanno assistito allo scontro ma hanno visto l’auto contro l’albero con persone incastrate all’interno ed hanno chiamato i soccorsi

I soccorsi sul posto

Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Sono stati i vigili del fuoco a estrarre i corpi dei cinque giovani e ad accertare la morte della 26enne che era seduta nella parte posteriore dell’auto.

Ferito in modo grave il conducente della vettura

Ferito gravemente il guidatore, mentre sembrano meno gravi le condizioni degli altri tre giovani che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale.

Indagini affidate ai carabinieri

Le indagini sull’accaduto per risalire a tutte le fasi che hanno portato alla tragedia sono affidate ai Carabinieri. Al momento i feriti sono tutti ricoverati all’ospedale di Lipari ma non si esclude l’esigenza di trasferirne almeno uno a Messina o in altri nosocomi siciliani attrezzati per cure avanzate di cui potrebbero aver necessità