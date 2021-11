non hanno causato danni

Continuano a tremare le isole Eolie. Dopo i cinque eventi sismici registrati ieri, altre due scosse si sono verificate nella notte e all’alba alle Eolie, al largo di Alicudi.

La prima alla 4,43, di magnitudo 3.2, ad una profondità di 37.9 Km; la seconda di 2.7 alle 5.58 ad una profondità di 78 Km. Le scosse non hanno causato danni.

Nella notte tra sabato e domenica un terremoto di magnitudo 4.3, avvertito dalla popolazione, è stato registrato alle 3.52 al largo delle isole Eolie, nel Tirreno Meridionale. Lo riferisce l’Ingv, precisando che il sisma è avvenuto a una profondità di 5 chilometri. Anche in questo caso, la scossa non ha causato, per fortuna, nessun danno a persone o cose.

Terremoto avvertito ad Alicudi

Il sisma, che si è verificato al largo dell’isola di Alicudi, è stato avvertito da alcuni abitanti. Per Nicola Capone “è stato molto forte”. Anche Aldo Di Nora, un vicentino che abita in collina, dice ha sentito la scossa “moto bene”, e aggiunge che “non risultano che ci siano stati danni”. A Filicudi pare invece non sia stata avvertita.

Un’altra forte scossa a Lampedusa durante l’ondata di maltempo

Un’altra forte scossa di terremoto registrata in Sicilia al di sopra del livello 2 della scala di magnitudo utilizzata risale ai giorni della forte ondata di maltempo che ha portato vittime e devastazione. Il terremoto di magnitudo 3.8 registrato alle 21.14 nel mare di Sicilia a 31,2 chilometri a nord-est di Lampedusa risale ad un mese, fa essendo avvenuto il 28 ottobre. In quel caso l’Ingv ha localizzato l’ipocentro a una profondità di 3,8 chilometri.

Quel sisma non è stato avvertito dalla popolazione e nessuna segnalazione di danni è arrivata al Dipartimento regionale della Protezione civile Sicilia.

In precedenza era toccato a Capo d’Orlando

In precedenza, a settembre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia (INGV) aveva registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 nell’area sismica della costa siciliana nord – orientale, al largo di Capo d’Orlando (Messina).

Il sisma è avvenuto, in quel caso, in pieno giorno alle 16.35, con profondità di 117,2 chilometri ed è durato 34 secondi. Non aveva provocato danni a persone o cose.

Altri comuni vicino all’epicentro: Brolo, Piraino, Gioiosa Marea, Naso, Ficarra, Sant’Angelo di Brolo, Montagnagrande, Patti, Capri Leone, Castell’Umberto, Sinagra e Mirto.