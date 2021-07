Scontro tra auto e moto in via Bonino a Messina, muore 20enne

Redazione di

05/07/2021

Tragedia della strada a Messina. Un giovane di 20 anni, Kevin Costantino, è morto in un incidente stradale all’altezza dell’incrocio tra via Bonino e via Bonsignore. Come riferisce TempoStretto.it, il ragazzo stava guidando il suo motorino Sh Honda 300 quando si è scontrato con un’auto, una Opel Mokka. Impatto molto forte L’impatto è stato forte, il giovane è stato sbalzato fino a sbattere contro un tram alla fermata curvone Gazzi. Trasportato d’urgenza al Policlinico Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato portato d’urgenza al vicino Policlinico. Purtroppo, a causa dei forti traumi riportati nell’incidente, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorsi, è giunta la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso.

Tragedia della strada a Messina. Un giovane di 20 anni, Kevin Costantino, è morto in un incidente stradale all’altezza dell’incrocio tra via Bonino e via Bonsignore. Come riferisce TempoStretto.it, il ragazzo stava guidando il suo motorino Sh Honda 300 quando si è scontrato con un’auto, una Opel Mokka.

Impatto molto forte

L’impatto è stato forte, il giovane è stato sbalzato fino a sbattere contro un tram alla fermata curvone Gazzi.

Trasportato d’urgenza al Policlinico

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato portato d’urgenza al vicino Policlinico. Purtroppo, a causa dei forti traumi riportati nell’incidente, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai soccorsi, è giunta la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso.