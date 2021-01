Scoperto macello clandestino a Messina, animali uccisi con crudeltà

Redazione di

07/01/2021

La polizia municipale ha sequestrato un impianto di macellazione clandestina a Messina. Prima della macellazione illecita gli animali venivano uccisi in modo crudele, mentre gli scarti e le interiora venivano smaltiti per incenerimento. Il responsabile dell’impianto è stato denunciato per lo smaltimento illecito di rifiuti, macellazione clandestina e maltrattamento di animali. Sequestrati maiali e ovini trovati privi della registrazione veterinaria. In particolare, la Polizia Municipale, guidata dal comandante vicario Giovanni Giardina, ha scoperto che era dovuta all’incenerimento di scarti e interiora di animali, macellati clandestinamente la grossa una grossa nube di fumo proveniente da un terreno agricolo in zona centro. Un allevamento abusivo, con animali che venivano uccisi procurando loro gravi sofferenze. Il responsabile è stato denunciato per macellazione clandestina, maltrattamento di animali e smaltimento illecito di rifiuti. L’impianto di macellazione ed i relativi rifiuti sono stati posti sotto sequestro giudiziario. Suini e ovini, privi della prescritta registrazione veterinaria, sono stati posti sotto sequestro sanitario, mentre sono in corso verifiche sulla tipologia di macellazione attuata, ossia se riservata esclusivamente a privati o, come sembrerebbe, a macellerie locali. Un’attività che non rispettava norme igieniche e ambientali e poteva avere ripercussioni sulla salute pubblica.

