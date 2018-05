"Il rilascio delle Pec avvenuto secondo legge"

Assocertificatori – l’associazione dei principali certificatori accreditati e operanti in Italia per il rilascio di firma digitale e posta elettronica certificata nonché per l’erogazione di servizi di conservazione digitale a norma – interviene con una precisazione in merito ad alcune recenti notizie apparse su diversi media italiani.

I servizi giornalistici hanno riferito di un’indagine del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, coordinata dalla Procura della Repubblica della città peloritana.

Tale indagine ha comportato alcuni provvedimenti restrittivi a carico di cinque soggetti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico o telematico e sostituzione di persona.

In talune cronache sono stati menzionati anche i nomi di alcuni gestori e/o soluzioni di PEC Posta Elettronica Certificata, con un possibile danno d’immagine per le aziende e/o i prodotti citati.

Inoltre, gli articoli, in alcuni casi, interpretano erroneamente l’accaduto facendo emergere delle ipotetiche falle di sicurezza della PEC, che invece non esistono, in quanto la tecnologia PEC non è stata in nessun modo violata.

A questo proposito, Assocertificatori precisa che:

1. L’attività oggetto di indagine sembra configurarsi – proprio secondo le suddette cronache – come una truffa sofisticata perpetrata ai danni di ignari correntisti mediante la “sostituzione” illecita di alcune caselle PEC ufficiali degli istituti di credito, già iscritte negli appositi elenchi pubblici, con altre caselle PEC non registrate da tali istituti, ma dai soggetti indagati.

2. Il rilascio delle caselle PEC da parte dei certificatori accreditati è, comunque, avvenuto in piena conformità con le norme vigenti e le procedure prescritte.

3. Nessuna violazione dei sistemi informatici di tali Gestori e delle loro procedure di gestione del servizio PEC o di altre misure di sicurezza relative al sistema di Posta Elettronica Certificata nel suo complesso, è in alcun modo avvenuta.

4. La frode è, invece, stata compiuta mediante comuni tecniche di cyber attack (quali, ad esempio, sostituzione di persona e social engineering) ai danni di alcune organizzazioni, ma non ha coinvolto i Gestori di Posta Elettronica Certificata e la tecnologia PEC nel suo complesso, che invece resta un sistema di comunicazione sicuro e totalmente affidabile

5. Al contrario, l’utilizzo di caselle PEC al posto delle comuni email, ha permesso la rapida identificazione dei presunti colpevoli proprio grazie ai requisiti di sicurezza e tracciabilità previsti dalla normativa.

Assocertificatori invita cortesemente i mezzi di informazione a riportare tale precisazione e a rimuovere, dai propri articoli, gli eventuali riferimenti ai Gestori e alle loro soluzioni di PEC Posta Elettronica Certificata, onde evitare ulteriori danni alla reputazione di tali Gestori presenti nella suddetta indagine unicamente quali parte lesa.