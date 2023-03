Scattano controlli del territorio straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo nell’arcipelago eoliano. Nel fine settimana, le Stazioni Carabinieri presenti sulle Isole, supportati della Motovedetta dell’Arma CC 814 “Monteleone”, hanno rinforzato i servizi di prevenzione e contrasto alle condotte illecite, con particolare riferimento agli stupefacenti, alla circolazione stradale e alle violazioni che mettono in pericolo la tutela dell’ambiente e l’incolumità delle persone.

I controlli su strada

Sono state controllate 101 auto e 216 persone, elevando 30 contravvenzioni al Codice della Strada riguardanti, soprattutto, le violazioni che mettono in serio rischio i pedoni e gli automobilisti, come la velocità non commisurata, la circolazione con veicolo contromano, la guida con patente sospesa, il mancato uso del casco, delle cinture di sicurezza e l’utilizzo del cellulare alla guida. Nel corso dei controlli, inoltre, 2 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish e cocaina, detenute per uso personale.

Sanzionati escursionisti a Vulcano e Stromboli

Sotto il profilo della tutela dell’incolumità pubblica, i Carabinieri hanno sanzionato ventidue persone per aver violato le ordinanze del sindaco del Comune di Lipari che, a causa dei fenomeni vulcanici attivi, regolamentano l’accesso in quota dei visitatori. In particolare, nell’isola di Vulcano, dieci escursionisti, si sono avventurati sino alla sommità del cratere “La Fossa”, zona interdetta per le alte percentuali di gas presenti, mentre a Stromboli dodici persone hanno superato la quota limite di 290 metri.

Tre denunce per abusivismo edilizio

I Carabinieri della Stazione di Santa Marina Salina, hanno inoltre denunciato tre persone, accusate d’aver realizzato opere prive di autorizzazioni, in difformità o in assenza dei pareri del Genio Civile e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. Tra le violazioni accertate, l’aver realizzato abusivamente vani, parapetti e altre opere murarie, nonché aver installato infissi e canne fumarie.