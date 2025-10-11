L'annuncio al Festival del Giornalismo Enogastronomico

Nasce in Sicilia l’associazione dei giornalisti economici “Angelo Meli”, dedicata al giornalista del Giornale di Sicilia prematuramente scomparso, figura di riferimento per molte generazioni di cronisti.

L’annuncio è stato dato nel corso del Festival del Giornalismo Enogastronomico in corso a Galati Mamertino, in provincia di Messina. A ricordare la figura di Angelo Meli è stato Nino Amadore, giornalista e ideatore del festival, sottolineando il valore e l’eredità professionale di un collega che ha saputo raccontare l’economia siciliana con rigore e passione.

Una nuova rete per lo studio e la divulgazione economica

L’associazione non ha una missione sindacale, ma punta a promuovere l’informazione economica, lo studio dei fenomeni finanziari e la ricerca sulle dinamiche di sviluppo della Sicilia, attraverso analisi, dati e approfondimenti. All’interno della nuova realtà nasce anche un centro studi diretto dal professore Sebastiano Bavetta, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra giornalismo e ricerca accademica.

I fondatori dell’associazione

A dare vita all’associazione sono stati i giornalisti: Nino Amadore, Antonio Giordano, Salvo Ricco, Alfredo Pecoraro, Antonio Mercurio, Eliana Marino, Andrea Cannizzaro, Giuseppe Marinaro e Michele Guccione.

Un progetto che mira a creare un punto di riferimento per chi racconta l’economia siciliana, tra rigore informativo, studio dei dati e analisi dei processi di sviluppo.