Prima cosa il Ponte

“La Lega parteciperà all’evento del 28 marzo a Messina promosso da tante associazioni e dalla società civile per dire Sì al Ponte. Ed io ci sarò”. Lo ha annunciato il leader della Lega, Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo al Direttivo regionale della Lega Sicilia convocato nella città dello Stretto.

“Non ci fermiamo su questa opera e spero che entro la legislatura si parta con i lavori per il Ponte sullo Stretto” ha aggiunto

Il direttivo si occupa di elezioni

Cambiando, poi, argomento ed entrando nel vivo della questione scelta candidati per le Amministrative Salvini ha proseguito: “In Sicilia come in Calabria stiamo già lavorando alle Amministrative e sono certo che le liste del nostro partito per i comuni di Messina e Reggio Calabria saranno fortissime. Contiamo su una classe dirigente in queste due regioni che sta dando dimostrazione di grande capacità politica e amministrativa”.

Il via libera alla tardino presidente dell’Autorità portuale

“Voglio dare una notizia: oggi il presidente della Sicilia Renato Schifani ha dato il via libera ad una scelta che da Ministro ho fatto sull’Autorità portuale della Sicilia occidentale, nella persona di Annalisa Tardino. Come governo nazionale abbiamo già stanziato quello che è solo il primo miliardo per l’emergenza maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria”.

Poi la “confessione” del sogno politico ma a medio termine, oltre il prossimo mandato “Siamo in crescita ed avremo tanto tempo per immaginare che dopo lo Schifani bis alla Regione, arrivi, perché no, anche un governatore della Lega in Sicilia”.