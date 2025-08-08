Dall'8 al 10 agosto

I profumi intensi della Sicilia, i sapori autentici dei Nebrodi e la creatività di grandi chef si incontrano nel cuore dei monti messinesi.

Dall’8 al 10 agosto Galati Mamertino (Messina) diventa il palcoscenico di Sicily food vibes, il format promosso dalla Regione per celebrare la Sicilia regione europea della gastronomia 2025. Un weekend per unire eccellenze enogastronomiche, suggestioni paesaggistiche e atmosfere di festa.

Si comincia domani con “I Nebrodi da gustare. L’armonia dei sapori mediterranei“, un evento curato dall’unione regionale cuochi siciliani che porterà in tavola l’essenza dei prodotti locali interpretati con maestria e creatività. A seguire, il via allo spettacolo musicale della live band “I carusi da casetta“.

Sabato dalle 19 spazio al convegno moderato dal giornalista de Il Sole 24 Ore Nino Amadore dal titolo “Dalla Sicilia a Los Angeles: strategie di sviluppo per le filiere del gusto“. Interverranno: l’assessore all’Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Salvatore Barbagallo, il sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, lo chef Celestino Drago, il presidente unione regionale cuochi siciliani Rosario Seidita e lo chef Salvatore Campisi.

“Prosegue con successo il nostro tour gastronomico attraverso l’isola – dice Barbagallo – In queste settimane stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro grazie ai piatti sapientemente lavorati dai nostri cuochi, che hanno creato un’esperienza unica di gusto, capace di raccontare il territorio e i nostri produttori di eccellenze riconosciute in tutto il mondo. Il riconoscimento di Sicilia regione europea della gastronomia si sta rivelando una straordinaria opportunità per fare rete e creare percorsi virtuosi che legano sapori e paesaggi”.

Dalle 21 sarà invece il momento di “La bellezza del gusto: una notte tra Sicilia e California”, un incontro inedito tra due mondi gastronomici raccontato dai piatti di Celestino Drago e gli chef dell’isola. Domenica chiusura con lo chef Salvatore Campisi e “Nebrodi gourmet. Rotte del gusto e del paesaggio”, ideato da Sicilia di Ulisse, un itinerario che intreccia sapori, natura e storia in un’unica esperienza immersiva.