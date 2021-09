Ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) hanno arrestato una donna, A.S., 22enne, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il blitz della sua casa

Da alcuni giorni i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto avevano notato attività sospette della donna nel comune del Longano. I militari dell’Arma hanno fatto irruzione all’interno della sua casa trovando 25 grammi di sostanza cannabinoide sintetica tipo “spice”, 19 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 335 euro in banconote di vario taglio.

Ai domiciliari

La droga, inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, la somma di denaro ed i due bilancini di precisione con il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e la donna è stata arrestata, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna si trova ora ai domiciliari.