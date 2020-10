Trovati 40 grammi di cocaina

È stato arrestato in zona Fondo Fucile dai poliziotti delle Volanti di Messina, impegnati nel controllo del territorio. Trentatré anni, messinese, è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti lo hanno notato uscire dall’appartamento. Il trentatreenne è poi salito a bordo di un’auto velocemente abbandonata quando si è accorto della presenza degli agenti.

Gli agenti che hanno quindi proceduto a perquisire l’abitazione hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina e una decina di crack. Sequestrata anche la somma di 3575 euro, un bilancino di precisione e altro materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Il trentatreenne è stato trasferito presso la locale casa circondariale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I poliziotti delle Volanti hanno denunciato un trentenne messinese per il reato di furto aggravato. L’uomo aveva approfittato di un momento di distrazione della titolare di una trattoria aperta per asporto per sottrarle la borsa posta vicino la cassa. Si era poi allontanato, ignaro di essere stato ripreso dal sistema di video sorveglianza del locale. Il trentenne è stato individuato poco dopo il furto dai poliziotti delle Volanti allertati dalla Sala Operativa che, rapidamente, hanno recuperato denaro e carta di credito (con codici di accesso) che il reo aveva trattenuto e i restanti effetti personali (documenti e chiavi di casa) abbandonati con la borsa all’interno di un cassonetto. Il tutto è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

Il denunciato e la persona con cui si accompagnava al momento del controllo saranno sanzionate per aver contravvenuto alle misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica.