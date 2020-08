è accaduto a palermo, indagini in corso

La polizia ha arrestato un uomo di 38 anni E. C., trovato in auto con cento chili di hashish nascosti nel cofano di una macchina. L’uomo è stato bloccato in via Messina Marine a Palermo.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati i chili di droga.

Indagini in corso per accertare da dove provenga l’hashish e a chi fosse destinata la droga.

Non è la prima volta che le forze dell’ordine arrestano a Palermo soggetti che trasportano in auto ingenti quantitativi di stupefacenti.

Lo scorso marzo, stavolta in viale Regione siciliana, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato Federico La Rosa, 60 anni, accusato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari nel corso di una perquisizione nell’auto hanno trovato 33 chili di hashish in una valigia custodita nel bagagliaio.

Nello stesso mese, La Polizia di Stato ha arrestato Francesco Paolo Giunta, 40 anni, palermitano, accusato di trasporto e detenzione di droga. In autostrada sulla Palermo Catania nei pressi dello svincolo di Villabate è stato bloccato.

A bordo della vettura sono stati trovati oltre 40 chilogrammi di hashish.

La droga era stipata in due trolley riposti nel portabagagli dell’auto. E’ scattato il sequestro della droga e l’arresto dell’uomo.

Continuano incessanti i controlli delle forze dell’ordine, sulle autostrade e nelle principali arterie viarie, soprattutto delle grandi città, per individuare i corrieri della droga.