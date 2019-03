Valentina Zafarana porta la questione in commissione ambiente

A Gioiosa Marea il mare sta lentamente portando via la spiaggia del borgo di San Giorgio, causando notevoli danni. A lanciare l’allarme è Valentina Zafarana, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto un’audizione in Commissione Ambiente, territorio e mobilità, dell’assessore del Territorio e dell’Ambiente, Salvatore Cordaro, del presidente della Regione, Nello Musumeci – nella qualità di commissario straordinario delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Sicilia – e del sindaco di Gioiosa Marea, Ignazio Alfonso Spanò.

“La Regione intervenga immediatamente per evitare che si aggravi il danno al territorio e alla popolazione dovuto all’erosione costiera nel borgo di San Giorgio a Gioiosa Marea”, – dichiara la deputata che ha chiesto anche che vengano sentiti in commissione i rappresentanti del Comitato Borgo Marinaro di San Giorgio di Gioiosa Marea.

La richiesta fa seguito all’incontro che la deputata Zafarana ha avuto con la cittadinanza alcune settimane fa e nel quale è stato fatto il punto della grave situazione che riguarda il borgo. “Da diversi decenni – racconta Zafarana – vediamo la costa che sparisce, mentre chi deve intervenire resta immobile. Dal 2013 denunciamo l’accaduto e l’audizione in Commissione servirà a riaccendere i riflettori sulla situazione e sollecitare interventi che non possono più attendere. Persistono infatti gravi rischi per il territorio e per la sicurezza dei cittadini che risiedono nel borgo”.