Esplosioni di lapilli incandescenti dal cratere del vulcano Stromboli

La situazione monitorata dall’Ingv di Catania

I vulcanologi non escludono esplosioni di maggiore intensità

Il cratere del vulcano Stromboli continua a regalare spettacolo con le continue esplosioni di lapilli incandescenti.

I turisti possono salire sino a quota 400 metri

“Peccato che questo spettacolo non può essere ammirato dai turisti – dice la guida Mario Zaia – sulla montagna si continua a salire fino a quota 400 metri. Per tre volte siamo arrivati fin in cima (a 900 metri) per le riprese che sono state autorizzate a due troupe di televisioni straniere ed a quella di “Linea Bianca” il programma di Raiuno condotto da Massimiliano Ossini che andrà in onda sabato”. L’intensità delle esplosioni è monitorata dall’Ingv di Catania.

Cosa dicono i vulcanologi e il livello di pericolosità

“Si mantiene medio-alta – dicono i vulcanologi – nel cratere del centro-sud e non è possibile escludere il verificarsi di esplosioni di intensità maggiore dell’ordinario e\o emissioni laviche. Le intrinseche e peculiari caratteristiche di alcune fenomenologie, proprie di un vulcano in frequente stato di attività e spesso con persistente stato di disequilibrio come lo Stromboli, possono verificarsi senza preannuncio o evolvere in maniera imprevista e rapida, implicando quindi un livello di pericolosità mai nullo”.

Tre punti di emissione con esplosioni

“Sono stati almeno tre i punti di emissione con esplosioni, – aggiungono – in prevalenza, di materiale grossolano di intensità media e talvolta alta ed i prodotti hanno superato anche i 250 metri di altezza”.

Un sistema di allertamento sonoro

Nell’ottobre 2019 è stato effettuato dagli operatori della Protezione civile il test operativo per verificare la funzionalità del sistema di allertamento sonoro attraverso le sirene installato sull’isola di Stromboli.

“Con il nuovo sistema di allerta sonoro, che passa da manuale ad automatico – aveva sottolineato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – si realizza un altro importante obiettivo per dotare Stromboli di uno strumento avanzato, capace di fornire alla popolazione, con preziosi minuti di anticipo, notizie sull’imminente attività eruttiva del vulcano. Proseguono gli interventi messi in campo dalla nostra Protezione civile per rendere l’isola più sicura”.

(foto di repertorio)