Allarme contagio Covid19 in Sicilia. Ieri sera il bollettino ha sfiorato i mille contagi e le province più a rischio sono sempre Catania e Messina che sono indietro con le vaccinazioni. L’area dello stretto prova, adesso, ad uscire dall’angolo dove l’hanno relegata i no vax

Super green pass e incremento prime dosi

“Siamo soddisfatti: la bella notizia è che dall’entrata in vigore del super green pass cominciano ad esserci di nuovo tante nuove prime dosi. Questo è veramente importante, soprattutto per questa parte di Sicilia, sia a Messina, come nella zona Ionica. Sono aree che purtoppo hanno arrancato come si nota dal dato complessivo sul numero totale dei vaccinati” dice il Commissario Covid19 della provincia Alberto Firenze.

Hub vaccinali aperti anche tutto oggi

“I punti vaccinali – prosegue Firenze – per incentivare ancora la vaccinazione rimarranno aperti il giorno dell’Immacolata a Messina e provincia, grazie ad una programmazione che è stata definita in tempo. Da parte nostra non mancherà mai l’occasione di favorire e di stare accanto a chiunque voglia vaccinarsi. Continuano inoltre, i tanti momenti di incontro formativi nelle scuole e in altri luoghi, che stiamo portando avanti con gli educatori, i medici, gli educatori e gli psicologi che fanno parte della nostra struttura commissariale. Vogliamo che vaccinarsi sia un’occasione non di coercizione, ma di piena convinzione”.

Necessario l’obbligo vaccinale

“Certo l’ obbligo vaccinale resta per me un’obiettivo. Da medico e igienista, in un momento di grande difficoltà come l’emergenza pandemica, con piccoli rialzi che si stanno verificando sul territorio nazionale ma anche europeo, posso affermare che questa decisione chiuderebbe la partita e ci permetterebbe veramente di vivere con maggiore serenità l’ultima parte dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo”.

Supereroi per vaccinare i bambini

E con l’apertura della vaccinazione ai più piccoli messina tenta di essere attrrattiva. Superman, Spiderman, Capitan America, Ironman, ma anche la regina Elsa e principessa Anna, e altri costumi di personaggi liberamente ispirati e tratti da noti cartoni animati, fumetti e film di fantascienza animeranno gli hub vaccinali di Messina, Milazzo e Patti.

Medici e infermieri travestiti

Protagonisti medici, infermieri e personale, pronti a mascherarsi da supereroi per rendere l’adesione alla campagna vaccinale, da parte dei più piccoli, un momento divertente e che allontani la paura della puntura. Partiranno nella prossima settimana nell’area metropolitana di Messina i vaccini anti covid per la fascia da 5 a 11 anni in tutti i punti vaccinali e contestualmente l’iniziativa “Hub Village Heroes”, ideata e promossa dall’Ufficio emergenza Covid19 guidato dal commissario Alberto Firenze.

Rendere l’ambiente accogliente

“Come per altri progetti, che il nostro ufficio ha portato avanti nell’estate e nei mesi scorsi – spiega Firenze – abbiamo pensato di rendere più sereno il vaccino ai bimbi, spesso timorosi di siringhe e camici, trasformando gli operatori in personaggi ispirati, in modo assolutamente libero, a supereroi e supereroine o a protagonisti di cartoni di grande successo”.

Efficacia e serenità

“Siamo sicuri che i genitori apprezzeranno questo ulteriore sforzo da parte nostra per incentivare il più possibile la vaccinazione e tutelare i nostri figli dal rischio del contagio. I vaccini in questo anno hanno ampiamente dimostrato, dati alla mano, di essere molto efficaci nella lotta contro questo maledetto virus e farci tornare ad una vita quasi normale; ora dobbiamo essere tutti pronti ad affrontare il 2022 con prudenza ma con maggiore serenità di poter difendere anche i bambini dall’eventuale positività”.