E Musumeci firma l'ordinanza

“Il Covid colpisce il cervello”. Non usa mezze misure il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè per descrivere il provvedimento del governo nazionale che vieta l’attraversamento dello Stretto di Messina a chi non è dotato di Super green pass. Le parole di Miccichè mentre Musumeci, con un colpo di mano, firma una nuova ordinanza cion la quale concede il via libera ai non possessori del certificato verde. Ordinanza, che, con molta probabilità sarà impugnata da Roma. Insomma, dopo il caos scuola, in Sicilia non si riesce a venire ad un accordo nemmeno per quanto riguarda l’attraversamento dello Stretto di Messina. Intanto il sindaco del capoluogo Messinese, dimissionario ufficialmente da ieri, continua la sua azione di protesta.

“È una follia, assurdo provvedimento dello Stato”

“È una follia quella alla quale stiamo assistendo. Nelle isole Eolie c’è stata la deroga per viaggiare anche con il tampone e per la Sicilia no. Dalla Lombardia al Piemonte, dal Lazio all’Abruzzo si può passare mentre dalla Sicilia e dalla Sardegna non è consentito: mi chiedo quali siano i motivi. Il governatore della Campania De Luca ha detto che si devono aprire di nuovo i manicomi, forse ha ragione: stanno facendo delle norme che sembra quasi che il Covid stia colpendo più il cervello di qualcuno rispetto i polmoni”. Lo dice il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché che è al molo San Francesco, a Messina, a fare visita al sindaco Cateno De Luca che da tre giorni protesta contro la norma che impone il super Green pass per attraversare lo Stretto.

La Regione non può fare molto

De Luca ha dormito due giorni in una tenda agli imbarcaderi. “La Regione – prosegue Miccichè – non può fare molto. Tanto che lo stesso presidente Musumeci ha fatto un appello al ministro Speranza e al presidente del consiglio affinché risolvano loro la situazione. Non può fare nessuna ordinanza su un obbligo dello Stato. La cosa veramente folle è che da Ischia, Vulcano e Capri si può passare anche senza Green pass rafforzato dalla Sicilia non è possibile, una disparità assurda.

L’ordinanza di Musumeci

Dalle 14 di oggi (martedì 18 gennaio) è consentito anche ai passeggeri privi di green pass, diretti verso la Penisola, di attraversare lo Stretto di Messina con i traghetti. La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza. La stessa facoltà è riconosciuta agli abitanti delle Isole minori siciliane. L’ordinanza è stata appena firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, decorse inutilmente le 24 ore dall’ultimo appello al ministro della Salute Roberto Speranza, dopo quello rivolto il 5 gennaio al premier Draghi. Il provvedimento è adottato «al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l’attraversamento dello Stretto di Messina nonché per i collegamenti da e per le Isole minori siciliane».