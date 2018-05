Riconoscimento dellaFoundation for Environmental Education (FEE)

Anche quest’anno alle Eolie sventolano le “Bandiere Blu. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Fondazione Foundation for Environmental Education (FEE) nella sede del Cnr di Roma.

Vessilli per Lipari ad Acquacalda, Canneto, per Vulcano nelle Acque Termali ed a Gelso, per Stromboli a Ficogrande.

“Questo è il settimo anno che riceviamo il riconoscimento – dice l’assessore del comune di Lipari Tiziana De Luca – la novità di questa edizione è che sono anche previsti dei contributi economici che utilizzeremo per il ripascimento di alcune spiagge che purtroppo sono a rischio”.