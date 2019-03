l'uomo, 63 anni, era originario di mirto

Alessio Machì, 63 anni originario di Mirto (Me), è morto oggi all’ospedale Civico di Palermo, dov’ era ricoverato per le ferite riportate in un incidente stradale autonomo, avvenuto ieri pomeriggio, in via Maurizio Gorgone a Torrenova.

L’uomo, stava percorrendo con la sua auto il centro abitato in direzione S. Agata Militello quando ha tamponato una Mercedes che era in sosta.

Dopo l’intervento, immediato, degli operatori del 118, l’uomo era stato trasportato in ambulanza all’Ospedale di S. Agata di Militello, da dove era stato trasferito in prognosi riservata al Civico di Palermo.

