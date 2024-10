Trasportato dal 118 in codice rosso

Diversi veicoli sono stati coinvolti in un incidente poco prima dello svincolo di Milazzo, in direzione Palermo, sulla A20 Messina-Palermo, rendendo necessario l’intervento della Polizia Stradale.

Intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha portato due persone in ospedale per degli accertamenti, anche se le condizioni non sono gravi.

Dinamica dell’incidente

Non ancora chiare le dinamiche dell’incidente.

Cade in un dirupo dopo un incidente a Montepellegrino, giovane di 19 anni in ospedale

Un ragazzo di 19 anni S.F. è finito in un burrone dopo che il suo scooter Honda Sh è finito contro un muretto nella discesa che da Montepellegrino porta a Palermo. Il giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco in un dirupo alle 3 della scorsa notte. In via Pietro Bonanno sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

Si trova ricoverato al Trauma Center. La prognosi è riservata. I primi a intervenire sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile.

Notte tragica a Messina, perde la vita un giovane motociclista

Un incidente mortale nei giorni scorsi a Messina, intorno alle 2 di notte, sul viale Gazzi all’altezza dello stadio Celeste. A perdere la vita un ragazzo di 27 anni F. W.C.T., nato a Messina ma da genitori originari dello Sri Lanka. Il giovane era alla guida di un motociclo Yamaha Xmax che, per cause in corso di accertamento da parte del personale della sezione Infortunistica, è andato a sbattere contro il muro di cinta dell’impianto sportivo perdendo la vita. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa a lavoro

