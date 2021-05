Sarà la regista Susanna Nicchiarelli a presiedere la Giuria della 67ma edizione del Taormina Film Fest che dal 27 giugno al 3 luglio ospiterà un concorso internazionale composto da sei film, una selezione ufficiale riservata a opere prime e seconde che si alterneranno alle premières sul grande schermo del Teatro Antico. E in programma anche agli incontri con gli autori, le personalità del cinema e della cultura e, naturalmente, le celebrities nella settimana in cui Taormina si trasforma in una sala cinematografica open air.

Un Festival sensibile al ‘cinema al femminile’

Una scelta significativa che riflette lo spirito di un Festival sensibile alla valorizzazione del cinema al femminile e che onora il talento di un’artista che ha ribaltato i cliché di genere rivelando, sin dagli esordi con Nanni Moretti, una visione internazionale e una vocazione a esplorare l’universo femminile, come sottolineano i Direttori Artistici Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia: “Sensibile, determinata e generosa, Susanna Nicchiarelli, con quattro lungometraggi diretti in poco più di un decennio, ha saputo affermare la propria voce e il proprio sguardo nel panorama cinematografico italiano e internazionale, con la complicità di attrici come la danese Tryne Dyrholm e della britannica Romola Garai. Da Cosmonauta a Miss Marx, passando per Nico, 1988 con cui ha conquistato la sezione Orizzonti della 74. Mostra di Venezia (2017), ha raccontato non il “tema” delle donne, ma la loro complessa identità, traducendo le premesse femminili in promesse poetiche, in perfetto equilibrio tra passione e riflessione. Musicale, umanista e irriducibile, la visione di Susanna Nicchiarelli saprà certamente valorizzare e indirizzare la giuria del 67° Taormina Film Fest”.

La regista premiata con 3 David di Donatello e il Nastro d’Argento

Un ruolo impegnativo per la regista e sceneggiatrice, recentemente premiata con 3 David di Donatello e il Nastro d’Argento per Miss Marx, che ha così commentato: “Sono felice e onorata di questo incarico, sarà un Festival per celebrare il futuro luminoso del cinema, vedremo opere di registi nuovi, festeggeremo la bellezza di essere spettatori”.

Il Taormina Film Fest sulla Rai

Novità di questa edizione sarà la Media Partnership con la Rai, che sosterrà e promuoverà il TFF. Una collaborazione forte e concreta che vedrà la collaborazione di Rai Movie in qualità di TV del Festival e di Rai Radio3, che seguirà l’evento con la trasmissione Hollywood Party; entrambe garantiranno un’informazione ricca e completa sulla manifestazione. Le telecamere di Rai Movie racconteranno gli attori, i registi, i volti noti del cinema dal red carpet al palco del Teatro Antico nella settimana in cui Taormina diventa la capitale del cinema. E poi Rai Radio3 che, attraverso i microfoni di Hollywood Party, seguirà i protagonisti, i film in programma e gli eventi collaterali con interviste, curiosità e collegamenti social, con la possibilità per gli utenti di commentare tutti i film del programma della 67ma edizione.

Riflettori accesi sul Cinema

Grazie all’attenzione della Rai si accenderanno i riflettori sul cinema, su chi lo fa e chi lo promuove, offrendo un sostegno a questo settore che, pur avendo un ruolo portante nello sviluppo socio-culturale del Paese, più di altri ha subito le conseguenze di questo momento storico e che guarda con rinnovata fiducia al futuro.