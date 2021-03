A scuola di comportamento

Studenti di Taormina a lezione di sicurezza con la Polizia

Continua il Progetto “Train…to be cool”

Polfer di Taormina incontra 85 studenti dell’Istituto Comprensivo “Foscolo”

Dopo la forzata pausa dovuta all’emergenza epidemiologica, la Polizia Ferroviaria ha ripreso gli incontri nelle scuole sul tema della legalità e della sicurezza ferroviaria nell’ambito del Progetto “Train…to be cool”, ideato nel 2014 dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con la validazione scientifica della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma.

Incontri a Taormina

Nei giorni scorsi gli operatori della Polfer di Taormina, formati con il supporto degli psicologi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dell’Università “La Sapienza“ di Roma, hanno incontrato 85 studenti dell’Istituto Comprensivo “Foscolo” di quella città, illustrando, attraverso la visione di slide e filmati, le semplici regole da seguire, in ambiente ferroviario, per evitare il verificarsi d’incidenti. Gli incontri hanno puntato sull’identificazione di due colori, il rosso e il giallo, che in ambito ferroviario indicano rispettivamente il pericolo di un passaggio a livello chiuso per l’imminente transito di un treno e la linea tracciata sulle banchine che marca la distanza di sicurezza da tenere per evitare investimenti accidentali. Si è discusso anche dell’utilizzo dei sottopassaggi e come comportarsi e a chi rivolgersi in situazioni di pericolo in ambiente ferroviario.

A scuola di comportamento in stazione

Spazio è stato dato anche alla moda in voga tra i giovanissimi di ritrarsi in situazioni pericolose per ricercare forti emozioni e l’approvazione sui social. Sono stati analizzati alcuni fatti di cronaca che hanno visto negativamente coinvolti ragazzi che, a causa della distrazione dovuta all’utilizzo dello smartphone o all’essersi isolati dall’ambiente circostante per aver ascoltato musica a tutto volume con gli auricolari, sono stati vittime di gravi incidenti ferroviari.

Gli incontri hanno avuto un favorevole riscontro sia tra i docenti sia tra gli studenti che hanno posto molte domande sul mondo ferroviario e sull’attività della Polizia in generale.