Si era nascosto nella casa di un amico

Ha rubato 350 chili di bobine di rame gommato, per una lunghezza di 1 chilometro. In arresto è finito un uomo di 23 anni per aver rubato l’oro rosso da alcuni capannoni. L’intervento dei poliziotti è stato attivato da personale ferroviario, dopo che era scattato un allarme antintrusione.

Il giovane, alla vista della Polizia, è fuggito ma è stato poi rintracciato nella casa di un amico. Sull’auto aveva caricato già il materiale ma ha lasciato anche il cellulare che ha permesso di risalire al 23enne.

L’amico ha ammesso di aver accolto in casa il giovane e di avergli fornito un cambio d’abito e la possibilità di usare il bagno per lavarsi le mani sporche di grasso. Subito dopo, consegnati gli indumenti dell’amico, i poliziotti hanno potuto appurare che corrispondevano esattamente a quelli indossati dall’uomo visto fuggire dal capannone.Il 23enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.