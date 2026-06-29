Tragedia a Torre Faro, frazione di Messina. Una ragazza di appena 15 anni, Giulia Scimone, ha perso la vita dopo essere stata centrata da una moto.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 23 di ieri in via Circuito, all’altezza del locale Peloro Games e dell’ufficio postale. Inutile la corsa contro il tempo dei soccorritori: la giovane si è spenta poco dopo, mentre veniva trasferita verso l’ospedale più vicino.

L’impatto violento, secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, è stato con una moto guidata da ventenne, rimasto a sua volta ferito nello scontro.

La violenza dell’urto non ha lasciato scampo alla 15 enne.

Il giovane motociclista è stato posto in stato d’arresto con l’accusa di omicidio stradale.

Gli inquirenti lo sottoporranno ai test per verificare un’eventuale assunzione di alcol o droghe prima di mettersi alla guida; l’esito degli esami non è ancora noto. Dalle prime ricostruzioni emergerebbe che il ragazzo, pochi istanti prima dello schianto, stesse compiendo una manovra spericolata.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica esatta dello scontro. A coordinare gli accertamenti è il comandante della sezione infortunistica, Giovanni Arizzi.

Resta da stabilire con precisione la velocità del veicolo e le eventuali responsabilità nella manovra che ha preceduto l’impatto fatale.