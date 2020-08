Se il copro di Gioele è stato trascinato fino al luogo del ritrovamento sono stati gli animali. A questo si riferiva il procuratore di Patti Angelo Cavallo con le espressioni riportate ieri. Il magistrato lo ha precisao nel corso di un incotnro con i giornalisti smentendo che ci siano indagini su qualcuno in particolare come si era pensato.

In realtà mai si era additato qualcuno o sostenuto che ci fossero indagini per lo spostamento del corpo ma che il povero piccolo potesse non essere da sempre nel luogo dove poi è stato ritrovato è una possibilità che viene vagliata visti i 16 giorni di ricerche infruttuose.

Perfino l’ipotesi che ha trascinarlo possano essere stati animali selvatici causa indignazione da part degli animalisti. C’0è chi invita a non strumentalizzare gli animali. la morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello resta, in ogni caso, un mistero senza spiegazioni al momento anche se gli investigatori hanno preso una strada precisa. forse più d’una visto che le poste battute sonod iverse

“Abbiamo delle ipotesi su quanto sia successo – ha detto ieri Cavallo – se ne sono rafforzate alcune mentre ne abbiamo scartate delle altre. Perdono quota – prosegue – piste riconducibili ad ambiti familiari”.

“Noi non aspettiamo i 90 giorni per avere i risultati scritti della consulenza dei nostri periti. Loro ci dicono immediatamente quello che, secondo loro, è successo. Già ce lo hanno detto. E posso dire che loro delle certezze le hanno a loro modo comunicate, riservandosi all’esito di accertamenti, in particolare di quelli istologici. Ma una pista, una lettura chiara degli avvenimenti già c’è stata data”.

Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, confermando la notizia che “nell’auto di Viviana Parisi sono stati trovati due certificati medici sullo stato di salute della donna” e che, su questo tema, “altri accertamenti sono in corso”.

“In questo momento tutte le ipotesi sono aperte: o una morte contestuale o in momenti separati. Dobbiamo verificare. Le risposte più importanti arriveranno dagli accertamenti medico legali e grazie alla collaborazione di altre professionalità”.

Nelle campagne di Caronia “c’è stato un intervento successivo degli animali sull’effetto dispersione, o al momento dei fatti o successivamente” ribadisce il procuratore