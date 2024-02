La vittima Gaetano Domenico Mastroieni aveva 65 anni

Ancora una morte bianca. La nuova tragedia sul lavoro è avvenuta a Mosciano Sant’Angelo in provincia di Teramo dove Gaetano Domenico Mastroieni, 65 anni, di Sant’Alessio Siculo nel Messinese è morto ieri sera mentre si trovava nel piazzale dell’area logistica della società Amadori.

L’uomo, residente da tempo a Forlimpopoli in provincia di Reggio Emilia, era dipendente di una ditta esterna che trasporta materie prime e prodotti finiti tra lo stabilimento di Mosciano e la sede romagnola dell’azienda che lavora pollame.

Investito in tarda serata

Dalle prime informazioni, il 65enne è stato investito in tarda serata, attorno alle 22, da un camion della stessa ditta esterna di autotrasporti mentre stava attraversando il piazzale per raggiungere il box della pesa per ritirare i documenti.

Soccorsi immediati

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi ma l’uomo è rimasto incastrato nel mezzo e c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo. Mastroieni, però, era già morto, schiacciato dalla motrice di un mezzo pesante in manovra. Le cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei militari di Giulianova. L’autista avrebbe dichiarato di non aver visto il pedone.

La società Amadori, appresa la notizia, si è messa a completa disposizione degli inquirenti e ha espresso “il più profondo dolore per l’accaduto e le più sentite condoglianze alla famiglia dell’autista della ditta esterna di autotrasporti coinvolto”.

Pochi giorni fa morto operaio travolto da un muro a Campofelice

Pochi giorni fa si è verificato un altro incidente sul lavoro a Campofelice di Roccella. Un operaio di 50 anni è rimasto sotto il crollo di un muro di un’abitazione in ristrutturazione in via Madonnina di Gibilmanna. Il lavoratore è morto. Intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 assieme ai carabinieri ed ai tecnici dell’Asp.

La ditta edile del palermitano stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di un’immobile in campagna. L’operaio originario di Lascari è finito sotto il muro travolto dai blocchi di tufo che si sono sbriciolati.