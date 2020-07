Indagini dei carabinieri

Una tragedia consumata nelle campagne del messinese a Tusa. E’ stato ritrovato il cadavere di un uomo. La Procura di Patti ha disposto l’autopsia.

La tragedia si è consumata in contrada Musciato i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di Agostino Alfieri, 53 anni, che si trovava supino a fianco della ruota anteriore sinistra della sua automobile, nelle immediate vicinanze, è stata trovata una pistola da macello e il canio fracassato.

Il pm Alessandro Lia ha disposto il trasferimento della salma a Patti.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Tusa e Mistretta e al momento non si esclude alcuna pista. Saranno gli esiti dell’autopsia a stabilire le reali cause del decesso dell’agricoltore di Tusa, stimato e benvoluto dall’intera comunità, che lascia la moglie e due figli.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia scientifica per compiere tutti i rilievi del caso. L’ipotesi più accreditata, al momento, sembrerebbe essere un tragico incidente. L’uomo sarebbe sceso dall’auto con la pistola da macello armata, la stessa ritrovata accanto al suo cadavere, sarebbe scivolato finendo a terra e azionando il grilletto, da cui sarebbe partito il colpo letale.