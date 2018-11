L'incidente

Incidente mortale questo pomeriggio sull’A18 Messina Catania, all’altezza dello svincolo per Taormina. Lo racconta Tempostretto.it. Un uomo ha perso la vita.

La vittima viaggiava in direzione Messina-Catania a bordo di una Fiat Panda che sarebbe finita, per cause in corso di accertamento, lungo la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una cisterna. Coinvolti nell’incidente altri due mezzi.