Nell'incidente anche tre feriti non gravi

Tragedia della strada a Messina. Un tamponamento in tangenziale prima dell’uscita di Messina centro, in direzione Catania è stato fatale per una donna di 68 anni. Il bilancio dell’incidente conta anche tre i feriti.

La donna occupava il posto passeggero ed è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo contro il guardrail. È deceduta sul colpo. I feriti non sono gravi. Coinvolte una Fiat Punto sulla quale viaggiava la donna e una Bmw.

Sul posto Polstrada. Autostrada riaperta su una sola corsia, traffico ancora intensissimo. L’incidente è avvenuto pochi metri prima della galleria Spadalara.