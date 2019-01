Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A18 Catania – Messina, all’altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha coinvolto un Tir e un’automobile.

Lo ha reso noto la Polizia stradale di Messina, aggiungendo che una delle vittima è un collega che si trovava sul posto per un precedente incidente. Si tratta di Angelo Spadaro originario di santa Teresa Riva.

L’agente deceduto aveva 55 anni, ed era in servizio alla polizia stradale di Messina. Era sceso con un collega, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, per dei rilievi su incidente sulla A18 che aveva coinvolto un autoarticolato e un’auto.

All’improvviso, per cause in corso di accertamento, sono stati falciati da un Tir in un tamponamento a catena che ha coinvolto altri quattro camion, un’altra auto e una moto. Il bilancio è di tre morti e quattro feriti, nessuno ritenuto in pericolo di vita. Oltre al poliziotto sono deceduti una donna, che era su una della due auto, e un camionista. Sull’accaduto la Procura di Messina ha aperto un’inchiesta.

Sul posto sono ancora in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

