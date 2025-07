Il corpo senza vita di un uomo non ancora identificato è stato trovato nel pomeriggio in via Capuana a Milazzo, alle spalle del ristorante “Il Gabbiano” lungo la riviera di ponente, in direzione Barcellona Pozzo di Gotto.

Il cadavere, notato da alcuni bagnanti, era dentro un sacco di plastica, con due ferite da arma da fuoco alla testa. Sul posto i carabinieri con il medico legale incaricato dalla procura per i primi rilievi. La strada è stata chiusa al traffico

L’uomo trovato morto a Milazzo (Messina), dentro due grossi sacchi neri di quelli usati per la spazzatura, avrebbe da 60 a 70 anni e sarebbe stato ucciso con tre colpi di pistola. I pm della procura di Barcellona Pozzo di Gotto col medico legale ipotizzano che l’uomo possa essere stato ucciso questa mattina.