Gabriele Chisari, 20 anni è morto stamani in un incidente stradale a Gaggi (Me) . Il giovane, per motivi ancora da accertare avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria auto per finire contro un’altra vettura in sosta. L’impatto non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo.

Si tratta del terzo grave incidente in poche ore in Sicilia. E’ costato la vita ad un bracciante agricolo quello avvenuto nell’Agrigentino che ha indotto i Carabineri anche ad arrestare l’uomo che avrebbe provocato lo scontro.

E’ stato posto in stato di fermo per omicidio stradale, infatti, l’uomo di 45 anni che ha investito e ucciso all’alba di oggi un bracciante agricolo di 64 anni, Filippo Fantauzzi, di Delia (Cl) rimasto vittima di scontro avvenuto in contrada Giacchetto, a Canicattì (Ag).

All’alba, lungo la statale 123, si sono scontrate l’Autobianchi 112 della vittima con una Renault Clio di un quarantacinquenne. Entrambi gli automobilisti sono rimasti incastrati nell’abitacolo delle autovetture e sono stati liberati dai vigili del fuoco. Fantauzzi è morto prima di giungere, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

La vittima era un dipendente dell’azienda Cervino. Secondo una prima ricostruzione l’auto con a bordo l’uomo, morto sembrebbe sul colpo, sarebbe stata tamponata da un altro mezzo condotto da M.F., 45 anni. Il conducente del secondo mezzo, il 45enne, è stato trasferito presso l’ospedale di Canicattì per gli accertamenti e le analisi del caso.

La ricostruzione effettuata dai carabinieri ha, però, convinto gli inquirneti delle responsabilità dell’investitore

L’uomo, alle prime luci di questa mattina, percorrendo a bordo del proprio veicolo ad elevata velocità la SS123 tra Canicattì e Licata, ha tamponato l’ utilitaria di un 64enne. Nel tremendo impatto, sostengono gli investigatori, l’auto del malcapitato è stata scaraventata fuori dalla carreggiata, finendo contro il muro di un’azienda agricola.

II Carabinieri hanno immediatamente eseguito minuziosamente i primi accertamenti. Dopo i rilievi stradali, sono andati in ospedale e completato le indagini: il 45enne ferito, alla guida dell’autovettura nonostante la patente scaduta, è risultato positivo all’assunzione di alcol con valore superiore a 2,5 e positivo anche all’assunzione di cocaina. Chiarito ogni aspetto della vicenda, i militari, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato l’uomo, ritenuto responsabile di omicidio stradale. Il fermato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato condotto presso il carcere di Agrigento

Un terzo incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la Palermo Sciacca tra l’ingresso del carcere Pagliarelli e lo svincolo di Altofonte. Un’auto si è ribaltata e nello scontro è rimasta coinvolta anche una moto. Immediati i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno dovuto intubare in loco il malcapitato che ha anche riportato diverse fratture. Le sue condizioni sono ritenute molto serie dai soccorritori.